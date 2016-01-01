نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التعليم خلال ساعات.. الوزير يعتمدها ويتصل بالأوائل اليوم وإتاحتها بالمدارس السبت.. نسبة النجاح 74%.. ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل غدًا

التعليم تصدر بيانا رسميا خلال ساعات للإعلان عن الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018

قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 تضم أكثر من 50 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية

وأوضح أنه من المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم غدًا، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2018، والإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2018.



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يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم، الأربعاء، يقوم بالاتصال بأوائل الثانوية العامة 2018 لتهنئتهم بالتفوق.ومن جانبهم، يستعد مسئولو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت لنشر نتيجة الثانوية العامة 2018، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي خلال ساعات عن الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، حتى يتمكن الطلاب من الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس للحصول عليها بالتفاصيل والدرجات.وأكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2018 بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 بلغت 74%.وقال عبد الحكم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه سيتم اليوم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 وقائمة أوائل الثانوية العامة 2018 من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 تضم أكثر من 50 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة 2018، فلم يحصل أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2018 على مجموع 100%.وأضاف أن هناك تقاربا شديدا بين مجاميع أوائل الثانوية العامة 2018، مشيرًا إلى أنه تم ترتيبهم ترتيبًا أبجديًا.وأوضح المصدر أن نتيجة الثانوية العامة 2018، من المقرر أن تكون متاحة لجميع الطلاب في جميع مدارس الجمهورية صباح السبت القادم الموافق 14 يوليو 2018.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2018، بعد انتهاء تصحيح المواد الأساسية:- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 556326 طالبًا.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين 533142 طالبًا.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 866 طالبًا.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 95.8%- حصل (156704) طلاب/ طالبات على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,39%).- حصل (152349) طالبا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (28,58%).- حصل (109822) طالبا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (20,60%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (581,138) طالبًا/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (506,891) طالبًا/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (6973) طالبًا/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (87,2%).- حصل (149,349) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,46%).- حصل (113,780) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,45%).- حصل (83,876) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16,55%).- إجمالي أوراق المادة 541.996 ورقة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين 534967 طالبًا.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 106.583 طالبا.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 98.7%، بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (96.9%).- حصل 222.582 طالب وطالبة على شريحة من 90% إلى 100%، وذلك بنسبة تبلغ 41.6%.- حصل 89841 طالبا وطالبة على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وذلك بنسبة تبلغ 16.7%.- حصل 51677 طالبا وطالبة على شريحة من 70% إلى أقل من 80%، وذلك بنسبة تبلغ 9.6%.- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (304.785) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (246.011) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8322) طالبًا/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (80,7%).- حصل (70,385) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,61%).- حصل (49,737) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,22%).- حصل (38,127) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,50%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (250,418) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (195.196) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3343) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (77,9%).- حصل (32,735) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (16,77%).- حصل (35,981) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (18,43%).- حصل (35,697) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,29%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 234,026 طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (209,685) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8100) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (89,6%).- حصل (88,203) طلبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (42,06%).- حصل (39,844) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (19,00%).- حصل (26,647) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (12,71%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (106,005) طالب/ طالبات.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (95,589) طاالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (2746) طالبا/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,2%).- حصل (32,301) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (33,79%).- حصل (20,167) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,10%).- حصل (14,593) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,27%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (103,523) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (94,075) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3509) طلاب.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,9%).- حصل (29,224) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (31,06%).- حصل (20,863) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,18%).- حصل (15,062) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16,01%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (231,253) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (218,670) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (15,510) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (94,6%).- حصل (82,340) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (37,65%).- حصل (48,561) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,21%).- حصل (30,698) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14,04%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (347,982) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (261,285) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8230) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (75,1%).- حصل (73,598) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,17%).- حصل (49,493) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (18,94%).- حصل (39,408) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,08%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (223,668) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (204,674) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,497) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (91,5%).- حصل (78,022) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (38,12%).- حصل (43,923) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,46%).- حصل (28,247) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (13,80%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (241,458) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (222,377) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,016) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (92,1%).- حصل (43,526) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (19,57%).- حصل (48,379) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,76%).- حصل (43,948) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (19,76%).- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (244,352) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (221,002) طالب/ طالبة.- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (14,871) طالب/ طالبة.- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,4%).- حصل (47,322) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (21,41%).- حصل (45,717) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,69%).- حصل (40,077) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,13%).وعلم موقع "صدى البلد" من خلال النتائج المعلنة، أن أعداد الراسبين في امتحانات المواد المذكورة تتمثل فيما يلي:* عدد الراسبين في اللغة العربية 23 ألفًا و184 طالبًا وطالبة* عدد الراسبين في الفيزياء 58 ألفًا و774 طالبًا وطالبة* عدد الراسبين في التاريخ 55 ألفًا و222 طالبًا وطالبة* عدد الراسبين في اللغة الأجنبية الأولى 74 ألفًا و247 طالبًا وطالبة* عدد الراسبين في اللغة الأجنبية الثانية 7029 طالبًا وطالبة* عدد الراسبين في الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا - الديناميكا) : 9448 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية – التفاضل والتكامل) : 10 آلاف 416 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في الأحياء : 24 ألفا 341 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في الجغرافيا : 12 ألفا و 583 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في الكيمياء : 86 ألفا 697 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في الجيولوجيا : 18 ألفا 994 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في علم النفس: 19081 طالبا وطالبة* عدد الراسبين في الفلسفة : 23 ألفا و350 طالبا وطالبةجدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2018 انطلق رسميًا يوم 3 يونيو 2018، وانتهى يوم 1 يوليو 2018، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 656.343 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد اللجان (1777) لجنة، وبلغ عدد الملاحظين 92526 ملاحظًا، وبلغ عدد مقدري الدرجات 55612