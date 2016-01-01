العراق يعيد افتتاح طريق دولي سيطر عليه داعش منذ 2014

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أعاد صباح اليوم /الأربعاء/ افتتاح الطريق الدولي بين بغداد الرمادي المغلق منذ 2014.



وقال المصدر - في تصريح لقناة " السومرية نيوز" - إن هذا الطريق مغلق منذ عام 2014، بسبب سيطرة داعش وما تلاه من عمليات عسكرية لتحرير المحافظة من دنس التنظيم الإرهابي.



وأكدت قيادات أمنية وأخرى بالحشد العشائري والشعبي بمحافظة الأنبار - في وقت سابق - أن الطريق الدولي السريع بين بغداد وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودي مؤمن بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها تسيطر على الشريط الحدودي بين العراق والأردن وأجزاء مع سوريا.