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أخبار العالم

العراق يعيد افتتاح طريق دولي سيطر عليه داعش منذ 2014

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
أش أ
أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أعاد صباح اليوم /الأربعاء/ افتتاح الطريق الدولي بين بغداد الرمادي المغلق منذ 2014.

وقال المصدر - في تصريح لقناة " السومرية نيوز" - إن هذا الطريق مغلق منذ عام 2014، بسبب سيطرة داعش وما تلاه من عمليات عسكرية لتحرير المحافظة من دنس التنظيم الإرهابي.

وأكدت قيادات أمنية وأخرى بالحشد العشائري والشعبي بمحافظة الأنبار - في وقت سابق - أن الطريق الدولي السريع بين بغداد وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودي مؤمن بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها تسيطر على الشريط الحدودي بين العراق والأردن وأجزاء مع سوريا.

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