قومى المرأة ببنى سويف: استهدفنا 100 ألف سيدة بحملة طرق الأبواب

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ، إن "المجلس نجح خلال الـ6 أشهر الماضية في الوصول إلى أكثر من 100 ألف سيدة بقرى ومراكز المحافظة، من خلال حملات "طرق الأبواب" التى تم تنفيذها للتوعية بالقضايا المجتمعية والصحية وغيرها".



وتابعت: "عقد المجلس 20 لقاء موسعًا للسيدات ضمن حملة "صوتك لمصر بكره" بحضور 9 آلاف و279 سيدة، بالإضافة إلى لقاءات التوعية بكافة رسائل العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة وورش العمل وتقديم المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان، وتنظيم عدد من المعارض تحت رعاية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف فى إطار مبادرة قرية منتجة محافظة مصدرة، وتنفيذ كافة أنشطة الفرع تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة".



وقالت " محمود" إن المجلس قام بعمل 1136 شهادة أمان، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى ووزارة الأوقاف، كما تم استخراج 7000 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات بالتعاون مع وزارة الأوقاف خلال النصف الأول من العام الحالى.