مسلحون يشنون هجوما على مبنى تابع لوزارة التعليم بافغانستان

شن مسلحون مجهولون هجوما صباح اليوم الاربعاء على مبنى تابع لوزارة التربية في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.



وذكرت قناة ( الحرة ) الاخبارية أنه لم يتضح حتى الان إذا كان الهجوم خلف ضحايا ، ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على عملية انتحارية أوقعت 12 قتيلا وتبناها تنظيم داعش .



يذكر أن إقليم ننجرهار المتاخم لباكستان، هو المعقل الرئيسي لـتنظيم "داعش" منذ ظهوره في أفغانستان قبل نحو أربع سنوات.