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أخبار العالم

مسلحون يشنون هجوما على مبنى تابع لوزارة التعليم بافغانستان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أش أ
شن مسلحون مجهولون هجوما صباح اليوم الاربعاء على مبنى تابع لوزارة التربية في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.

وذكرت قناة ( الحرة ) الاخبارية أنه لم يتضح حتى الان إذا كان الهجوم خلف ضحايا ، ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على عملية انتحارية أوقعت 12 قتيلا وتبناها تنظيم داعش .

يذكر أن إقليم ننجرهار المتاخم لباكستان، هو المعقل الرئيسي لـتنظيم "داعش" منذ ظهوره في أفغانستان قبل نحو أربع سنوات.

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