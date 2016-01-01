نادية الجندى ولبلبة بإطلالة شبابية فى الساحل الشمالى.. صور

نشرت الفنانة نادية الجندى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " عددا من الصور خلال قضائها إجازتها الصيفية فى مدينة الساحل الشمالى .
وجمعت الصور الفنانة نادية الجندى بعدد من أقاربها، بالإضافة إلى الفنانة لبلبة التى تقضى هى الأخرى إجازتها الصيفية هناك، وظهرت الفنانتان بإطلالة شبابية.
وعلقت "الجندى" على الصورة قائلة: "من مارينا صباح الفل عليكم مع جارتى وصديقتى وحبيبتى لبلبة، وأولاد اخواتى الغاليين".
وجمعت الصور الفنانة نادية الجندى بعدد من أقاربها، بالإضافة إلى الفنانة لبلبة التى تقضى هى الأخرى إجازتها الصيفية هناك، وظهرت الفنانتان بإطلالة شبابية.
وعلقت "الجندى" على الصورة قائلة: "من مارينا صباح الفل عليكم مع جارتى وصديقتى وحبيبتى لبلبة، وأولاد اخواتى الغاليين".