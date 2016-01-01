نادية الجندى ولبلبة بإطلالة شبابية فى الساحل الشمالى.. صور

نشرت الفنانة نادية الجندى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " عددا من الصور خلال قضائها إجازتها الصيفية فى مدينة الساحل الشمالى .



وجمعت الصور الفنانة نادية الجندى بعدد من أقاربها، بالإضافة إلى الفنانة لبلبة التى تقضى هى الأخرى إجازتها الصيفية هناك، وظهرت الفنانتان بإطلالة شبابية.



وعلقت "الجندى" على الصورة قائلة: "من مارينا صباح الفل عليكم مع جارتى وصديقتى وحبيبتى لبلبة، وأولاد اخواتى الغاليين".