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فن

نادية الجندى ولبلبة بإطلالة شبابية فى الساحل الشمالى.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة نادية الجندى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " عددا من الصور خلال قضائها إجازتها الصيفية فى مدينة الساحل الشمالى .

وجمعت الصور الفنانة نادية الجندى بعدد من أقاربها، بالإضافة إلى الفنانة لبلبة التى تقضى هى الأخرى إجازتها الصيفية هناك، وظهرت الفنانتان بإطلالة شبابية.

وعلقت "الجندى" على الصورة قائلة: "من مارينا صباح الفل عليكم مع جارتى وصديقتى وحبيبتى لبلبة، وأولاد اخواتى الغاليين".

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