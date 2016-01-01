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أخبار العالم

احتجاز رهائن داخل مبنى حكومي بإقليم نانجارهار شرق أفغانستان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
أش أ
أعلن مسئولون أفغان اليوم، الأربعاء، أن عددا من المسلحين احتجزوا رهائن داخل مبنى إدارة التعليم بمدينة "جلال أباد" بإقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد عقب قيامهم بشن هجوم على المبنى.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عطا الله خوجياني" قوله إن عددا من المسلحين اقتحموا مبنى إدارة التعليم وقاموا بإطلاق النيران بعد ذلك، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص المحتجزين كرهائن داخل المبنى.

من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة التعليم بإقليم "نانجارهار" عاصف شينواري إن أحد الحراس لقي حتفه جراء إطلاق النيران. فيما طوقت قوات الأمن الأفغانية المنطقة عقب وقوع الهجوم.

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