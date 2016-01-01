السيطرة على حريق محدود في شركة للغزل والنسيج بمدينة السادات

تمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق محدود شب في كمية من عوادم القطن بشركة للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات دون أية إصابات.



وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق محدود بشركة غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق الذي نشب في 30 بالة عوادم قطن مشونة بجوار سور الشركة من الداخل على مساحة 50 مترا من إجمالي مساحة الشركة التي تبلغ 140 ألف متر مربع.



وأسفر الحريق عن تلف 30 بالة عوادم قطن دون حدوث أية إصابات أو وفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص.

