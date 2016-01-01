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بنات البلد

الفرنسيات يفضلن إعداد الطعام على أنغام الموسيقى

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:31 م
أ ش أ
كشف استطلاع رأى حديث أجراه باحثون في معهد "كيتوك" الفرنسي، أن 91% من الفرنسيات ممن شاركن في الاستطلاع يفضلن إعداد الطعام أثناء سماعهن الموسيقى، بينما يفضل 62% منهن سماع الأغاني على وجه التحديد أثناء الطهي.

وأشار الاستطلاع إلى أن الفرنسيين من الرجال يفضلون سماع موسيقى الروك أثناء تناول الطعام، فيما يفضل 52% سماع أنواع مختلفة من الموسيقى لتساعدهم على فتح شهيتهم لتناول الطعام سواء فى المنزل أو المطعم.

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