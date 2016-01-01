الفرنسيات يفضلن إعداد الطعام على أنغام الموسيقى

كشف استطلاع رأى حديث أجراه باحثون في معهد "كيتوك" الفرنسي، أن 91% من الفرنسيات ممن شاركن في الاستطلاع يفضلن إعداد الطعام أثناء سماعهن الموسيقى، بينما يفضل 62% منهن سماع الأغاني على وجه التحديد أثناء الطهي.
وأشار الاستطلاع إلى أن الفرنسيين من الرجال يفضلون سماع موسيقى الروك أثناء تناول الطعام، فيما يفضل 52% سماع أنواع مختلفة من الموسيقى لتساعدهم على فتح شهيتهم لتناول الطعام سواء فى المنزل أو المطعم.
وأشار الاستطلاع إلى أن الفرنسيين من الرجال يفضلون سماع موسيقى الروك أثناء تناول الطعام، فيما يفضل 52% سماع أنواع مختلفة من الموسيقى لتساعدهم على فتح شهيتهم لتناول الطعام سواء فى المنزل أو المطعم.