الصين: التعريفات الأمريكية الأخيرة تقوض الاقتصاد العالمي



وتابع أن الصين لن تغير التزامها طويل الأجل بتحسين بيئة الأعمال المحلية، ومواجهة الإجراءات أحادية الجانب، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، مع مواصلة انفتاحها، وتعزيز فرص التنمية للشركات العالمية.



قال مساعد وزير التجارة الصيني "لي تشنج قانج" إن التعريفات الجمركية الأخيرة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية على سلع صينية ستضر بالعولمة وتقوض النظام الاقتصادي العالمي.وجاء تصريح "قانج" بعد ساعات من إعلان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن بلاده ماضية في عملية فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.وأضاف مساعد وزير التجارة الصيني أن التعريفات الإضافية ستضع ضغوطا هائلة على الشركات والمستهلكين العالميين، مؤكدا أنه لا يوجد فائز في حرب تجارية، وأن التعاون هو الخيار الصحيح والوحيد للعلاقات الثنائية المستدامة.