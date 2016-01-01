الصين تعتزم التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزاره التجارة الصينية قاو فنج رفض واحتجاج بلاده الشديد على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ماضية في عملية فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصين ستتقدم على الفور بشكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية بشان التصرفات أحادية الجانب لأمريكا.



وقال فنج – في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن قرار الولايات المتحدة التصعيدي غير مقبول على الإطلاق، وإن الصين ترفضه وتعرب عن احتجاجها الشديد حياله، مضيفا: "بهذا الإجراء، فإن الولايات المتحدة تضر الصين، والعالم بأسره، ونفسها. هذا عمل لاعقلاني يتعارض مع إرادة الشعب".



وتابع فنج: "لقد صدمت الصين بما فعلته الولايات المتحدة. وللدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد، فإن الحكومة الصينية مرغمة على اتخاذ التدابير المضادة اللازمة. وفي الوقت نفسه، فإننا نناشد المجتمع الدولي أن يدافع بصورة مشتركة عن قواعد التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف، ومواجهة ممارسات التسلط (التنمر) التجاري".