موجيريني تلتقي بومبيو على هامش قمة "ناتو" ببروكسل

تلتقي الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد غد الخميس على هامش قمة حلف "الناتو" التي ستعقد في بروكسل اليوم وغدا.



ومن المقرر أن تناقش المسؤولة الأوروبية مع الوزير الأمريكي مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية ومواضيع إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل الوضع في سوريا والعراق ومحاربة الإرهاب وقضية السلام في الشرق الأوسط -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية.



كما تشارك موجيريني مع بومبيو أيضًا في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة ما يُعرف بتنظيم (داعش)، والذي سيعقد على هامش القمة أيضًا.