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أخبار العالم

ترامب يفتح النار على الناتو: مساهمتكم المالية ليست كافية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 10:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الحليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" زادت من مساهماتهما في الحلف، مشيرًا إلى أن ذلك ليس كافيا لتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في واشنطن.

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية عن ترامب قوله قبل القمة التي سيعقدها "الناتو" في بروكسل بعد قليل: "قدمت الدول الأخرى حوالي 40 مليار دولار خلال العام الماضي لمساعدة حلف شمال الأطلسي لكن هذا ليس كافيا بعد".

وأضاف: "تنفق الولايات المتحدة الكثير والدول الأخرى لا تنفق ما يكفي خاصة بعضها، فذا الوضع مستمر منذ عقود وليس متكافئا ولا عادلا بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة وسنجعله عادلا، وأريد أن أثني على الأمين العام فهو يعمل بجد شديد لحل هذه المشكلة".

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