كيشو: تكريم الرئيس يدفعنا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.. فيديو

قال محمد إبراهيم كيشو، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، والحاصل على الميدالية الفضية بدورة ألعاب البحر المتوسط، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولزملائه رفع من قدرهم ودفعهم إلى مزيد من الإنجاز والتقدم.



وأوضح "كيشو"، خلال استضافته ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم، الأربعاء، أن الرئيس هنأهم وشكرهم جميعًا، لافتًا إلى أنه أصغر لاعب فى البطولة؛ حيثُ إن عمره 20 عامًا.



وأضاف اللاعب الدولى أن جميع المباريات التي شارك بها سجل فيها تفوقا كبيرا ولم يستطع أحد التسجيل عليه، مشيرا إلى أنه يتمرن ساعتين كل يوم.