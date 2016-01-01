شروط الحصول على قرض تمويل المشروعات متناهية الصغر.. فيديو

أوضحت رسمية عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية معاكم، شروط الحصول على قرض تمويل المشروعات متناهية الصغر، قائلة: إنه يستلزم وجود مشروع جدي، وألا يكون طلب القرض استهلاكيا.



وأضافت، في لقاء لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأربعاء، أنها عملت في مجال تقديم المساعدات منذ عام 2006، ولكن في العام التالي فكرنا في كيفية تنمية السيدات للعمل من خلال الأشغال اليدوية والخياطة وغيرها لتعول نفسها لتتمكن فيما بعد من تقديم المساعدات لغيرها.



وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية معاكم، إلى أنها بدأت العمل في حلوان نظرًا لوجود نسبة بطالة عالية بسبب المعاشات المبكرة الكثيرة، وانخفاض قيمتها، لافتة إلى أن أول قرض حصلت عليه كانت قيمته 250 ألف ، وحصلت على 3 قروض على مدار 6 سنوات .

