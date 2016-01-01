موسكو: دمشق لم تتوجه لروسيا بطلب توريد صواريخ "اس-300"



وقال إن "العدوان الأميركي البريطاني الفرنسي الأخير على سوريا يظهر ضرورة وجود منظومات دفاع جوي حديثة لدى السوريين".

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن دمشق لم تتوجه لموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "اس-300"، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمناقشة هذه المسألة.وقال وزير الدفاع الروسي في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، نٌشرت اليوم الأربعاء: "إن منظومات صواريخ "اس-300 " هي منظومات تسليح دفاعية، لذلك لا يمكنها تشكيل تهديدا على الأمن القومي لأي دولة أخرى".وأضاف:"أن قرار توريد هذه الصواريخ لتسليح جيش أي دولة أجنبية يُتخذ على أساس الطلب المعني وهو غير موجود حتى الآن من قبل سوريا". مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لبحث الموضوع مع سوريا.