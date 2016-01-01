الداخلية تقرر ترقية اسم الشهيد عبدالمجيب مصطفى لرتبة رائد

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار، بترقية اسم الشهيد النقيب عبد المجيب مصطفي أحمد عبدالمجيب الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقًا، استثنائيًا إلى رتبة الرائد وذلك منذ شهر مايو الماضي.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشاد بجلستها رقم 831 وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة .