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اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جميع مؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.11%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%.

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