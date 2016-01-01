صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جميع مؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.11%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%.