وصول وسفر 3825 راكبا وتداول 404 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 22 شاحنة كما تغادر ثلاث سفن وهى امانة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1636 راكبا و 132 شاحنة بضائع و7 سيارات.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى الرياض، أمانة، نما إكسبريس وعلى متنهم 426 راكبا و64 شاحنة بضائع و21 شاحنة عفش ركاب و66 سيارة وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 142 راكبا و77 شاحنة و14 سيارة.



كما غادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 263 راكبا و50 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 278 راكبا و39 سيارة .



على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1080 راكب و تداول 88 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 345 راكب و 22 براد و2 تريلا و 10 سيارة و 2 باص جيت .



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 274 راكب و 18 براد و6 تريلا و 9 سيارة وغادرت