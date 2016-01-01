مجدي أحمد علي: ما يحدث في سينما فاتن حمامة عار على الجميع

علق المخرج الكبير مجدي أحمد علي، على قضية هدم سينما فاتن حمامة، قائلًا إن بعض الدول تعتبر المبنى تاريخيا بعد مرور 50 عاما عليه، لافتًا إلى أن هذه السينما كانت ساحرة للجميع.



وأضاف "على"، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، ان جميع السينمات يتم التعامل معها على أنها شيء يجب هدمه.



وتابع: "لما نكون في بلد بها 100 مليون مواطن، وبها 500 دار عرض فقط، هذا عار علينا، ولدينا مشكلة كبيرة في فهم دور الفن في مجتمع يريد مقاومة التطرف والإرهاب، ويوجد مناخ من البهجة للمواطنين.



وأكد على أن بناء دور عرض هو الوظيفة الرئيسية لأي مجتمع متحضر، لأن بناء دور العرض لا يجب ان يتم معاملته كملهى ليلي ضريبيًا وإنشائيًا، ولابد أن تعطي الدولة اماكن للأشخاص لإنشاء دور عرض لانها جزء استراتيجي في الحياة، وتهدف لصناعة الإنسان المصري.

