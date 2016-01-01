اجتماع أمناء البرلمانات العربية يبحث تعزيز قدرات الصياغة التشريعية

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية ، أعمال الاجتماع السادس للأمناء العامين للبرلمانات العربية ، برئاسة علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي ورئيس الجمعية، والأمناء العامين للبرلمانات العربية، ومشاركة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.



ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإجرائية المتعلقة بنشاط الجمعية وموازنتها العامة، إضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي ستناقشه اجتماعات الجمعية هذا العام، وهو موضوع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية.



يذكر أن قرار إنشاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية جاء كخطوة على طريق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية، وتم تأسيس هذه الجمعية بتاريخ 15 سبتمبر 1994، بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الثاني والتسعين في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك.