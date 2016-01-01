تعرف على رأي آخر دراسة علمية في الزواج

في سن الشباب يعتبر الإقدام على زواج أمرًا مهمًا، يقدم عليه البعض بلا تردد مهما كانت العقبات ساعين خلف من أحبه قلبهم، والبعض الآخر قد يأخذ نفس المسلك لكن مع مراعاة عدد من الأمور التي يعمل لها الشاب ألف حساب بالعقل مما يجعله يحجم عن الخطوة، لهذا سهلت دراسة حديثة الأمر بنسبة جيدة لمن يرغب في الإقدام على الزواج.



وقالت الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الزواج أمر مهم لا يمكن أن يمتنع عنه الشخص إلا لظروف معينة، لافتة إلى أن الأشخاص المتزوجين أقل عرضة للإصابة بكسور في العظام خلال مرحلة الشيخوخة.



وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثهامبتون، إلى أن نصف الأشخاص الذين تزوجوا في مرحلة شبابهم لم يتعرضوا لكسور في الورك أو العضد أو الرسغ عند تقدمهم في العمر.



وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد دراسة بيانات حوالي 380 ألف شخص من الدنمارك، نصفهم عانوا من أحد كسور العظام، فوجدت أن النسبة الأكبر من المصابين كانوا غير متزوجين، وهو ما يؤكد أن الزواج يمكن أن يكون له تأثير وقائي على الصحة، نظرًا لاهتمام المتزوجين ببعضهم البعض.