إصابة 3 أشخاص في سقوط مصعد سيارات بعقار شرق الإسكندرية

أصيب 3 عمال في سقوط مصعد سيارات داخل عقار بمنطقة لوران، شرقي الإسكندرية أثناء إجراء الصيانة له.



تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصعد جراج بالعقار رقم 145 شارع عبد السلام عارف، منطقة لوران ومصابين، على أثره انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.



وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من "ب. ف"، 30 عاما، لحام أكسجين مقيم منطقة الزوايده دائرة قسم ثالث المنتزه، و"ا. ا"، 28 عاما، لحام كهرباء، مقيم بذات العنوان، و"ا. ع"، 21 عاما، سايس الجراج، مقيم بالعقار محل البلاغ، بأعمال صيانة بمصعد الجراج المُشار إليه، وعقب الانتهاء من أعمال الصيانة وقيامهم بتجربة المصعد بالسيارة رقم س ف ج 1624 مصر سقط بهم المصعد من الطابق الثاني.



أسفر الحادث عن إصابتهم بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وحدوث تلفيات بالسيارة.



بسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بالتسبب في حدوث إصابتهم، وتم نقلهم لمستشفى الشروق للعلاج، وإخطار حي شرق (إدارة المصاعد)، لإجراء المعاينة الفنية.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم ع إداري قسم شرطة أول الرمل، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق.