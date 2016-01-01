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شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
أطلت الأميرة ميغان ماركل في الاحتفال الرسمي صباح الأمس بمناسبة الذكرى المئوية للقوات الجوية للمملكة المتحدة في "ويستمنستر أباي" Westminster Abbey .

ظهرت ميغان ماركل بإطلالة مستوحاة من أيقونة الموضة أودري هيبورن ، حيث تألقت بفستان أسود متوسط الطول ذي القصة الأفقية المستقيمة عند الكتفين من دار ديور التي تشبه قصة فستان زفافها .

وأكملت إطلالتها بقبعة أنيقة من ستيفن جونز Stephen Jones مع اختيارها لحذاء بلون البيج النيود لتكسر من حدة لون الأسود.

و حرصت ميغان على عدم وضع المكياج و ربط شعرها وارتداء حلق ذات فص أبيض صغير .

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟
شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟
شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟
شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

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