شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

أطلت الأميرة ميغان ماركل في الاحتفال الرسمي صباح الأمس بمناسبة الذكرى المئوية للقوات الجوية للمملكة المتحدة في "ويستمنستر أباي" Westminster Abbey .



ظهرت ميغان ماركل بإطلالة مستوحاة من أيقونة الموضة أودري هيبورن ، حيث تألقت بفستان أسود متوسط الطول ذي القصة الأفقية المستقيمة عند الكتفين من دار ديور التي تشبه قصة فستان زفافها .



وأكملت إطلالتها بقبعة أنيقة من ستيفن جونز Stephen Jones مع اختيارها لحذاء بلون البيج النيود لتكسر من حدة لون الأسود.



و حرصت ميغان على عدم وضع المكياج و ربط شعرها وارتداء حلق ذات فص أبيض صغير .



