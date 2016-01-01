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اقتصاد

استقرار سعر الأسماك اليوم.. والبلطي يسجل 20 جنيها للكيلو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:29 م
صدى البلد
آية الجارحي
ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم، الأربعاء، والتي شهدت استقرارا نسبيا، فتراوح سعر كيلو البلطي بين 18.5 و20 جنيها للكيلو، وقشر البياض 34 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 34 جنيهًا للكيلو، أما فيليه البلطي فبلغ 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر القراميط 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح السمك الثعابين بين 30 و140 جنيهًا للكيلو، والجمبري تراوح بين 240 و340 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 36 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 60 جنيها للكيلو، والمجمد 25 جنيها للكيلو، وسمك موسى 34 جنيها للكيلو، والكابوريا 125 جنيها، والمرجان 36 جنيها، والبربون 38 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البوري بين 32 و36 جنيها للكيلو، والوقار ما بين 40 و70 جنيها للكيلو.

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