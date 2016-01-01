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أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2018 .. 26 % من الطلاب راسبون

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:09 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2018
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه وفقًا لنتيجة الثانوية العامة 2018، فإن نسبة طلاب الثانوية العامة 2018 الراسبين سواء "الباقين للإعادة" أو من سيدخلون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 تصل إلى 26 %.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم، الأربعاء، يقوم بالاتصال بأوائل الثانوية العامة 2018 لتهنئتهم بالتفوق.

ومن جانبهم، يستعد مسئولو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت لنشر نتيجة الثانوية العامة 2018، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وستعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي خلال ساعات عن الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، حتى يتمكن الطلاب من الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس للحصول عليها بالتفاصيل والدرجات.

وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 بلغت 74% ، وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 على 54 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 16 طالبًا وطالبة من شعبة علمى علوم ، و17 طالبًا وطالبة من شعبة علمى رياضة ، و17 طالبًا وطالبة من شعبة أدبي ، بالإضافة إلى طالب من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، وطالبين دمج وطالب من المكفوفين.

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