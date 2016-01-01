إحالة 45 طبيبا وعاملا بالمركز الطبي بالمحلة للتحقيق

قرر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم الأربعاء، إحالة 45 من الأطباء وعاملي المركز الطبي للتحقيق بالنيابة الإدارية لتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي وتقاعسهم عن خدمة المواطنين والمرضي.



جاء ذلك عقب صدور تقرير قسم الرقابة والمتابعة بإحالة 45 من العاملين بالمركز الطبى بالمحله الكبرى منهم 25 طبيب لهيئة النيابة الإدارية نظرا لعدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية .



وأمر رئيس المدينة بردع المخالفين داخل القطاعات الصحية بالمركز حفاظا على صالح حياة أهالي ومواطني المنطقة.