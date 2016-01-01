السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية غربي الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن المجاورين بلوك 1 بداشرة الجمرك غربي المدينة.



وتلقى قسم شرطة الجمرك نبأ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقه كائنه بمساكن المجاورين بلوك 1، دائرة القسم، وعلى اثره انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الخامس مساحتها 65 متر تقريبًا ملك المدعو "ت س ت"، 55 عام، بدون عمل، ونشوب الحريق بمطبخ الشقة مما أدي لإحتراق بعض محتوياته (دون حدوث إصابات).



بسؤال المدعو "م.ف.ع"، 32 عام، بدون عمل مقيم بذات المنطقة أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أن مالك الشقة يعاني من مرض نفسي ويرجح أنه يكون قد أشعل النيران بالشقة.



تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم شرطة الجمرك وجاري العرض علي النيابة.