مليون و599 ألف جنيه لشراء أدوية الصيدلية المجانية بالبحيرة

أشادت المهندسة ناديه عبده، المكلفة بتسيير الأعمال بمحافظة البحيرة، بدور صندوق دعم الدواء والصيدلية المجانية فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لغير القادرين من أبناء المحافظة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقديم الدعم للمستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الصحة، وتوفير أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية التي بها نقص شديد بالأسواق كأدوية الطوارئ والعناية المركزة والحضانات وألبان الأطفال، كما أشادت بدور شركات الأدوية ورجال الأعمال وأهل الخير الداعمين للصندوق.



وقالت "عبده" إن إجمالى قيمة الأدوية التي تم شراؤها وغير المتوفرة بالصيدلية خلال الفترة من 1/7/2017 وحتى 30/6/2018م بلغت مليونا و599 ألفا و716 جنيها تم صرفها لغير القادرين.



بينما قالت الدكتورة رشا الشرقاوي، منسق صندوق دعم الأدوية بالمحافظة، أن أهم إنجازات صندوق دعم الدواء بالمحافظة مع بداية العام المالي الجديد وحتى الآن: تقديم العلاج لنحو 2500 مريض ممن ينطبق عليهم الشروط واللوائح المعمول بها، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة كعمليات زرع الكلى والفشل الكلوى وتوفير عقار السليسيبت بقيمة 700 جنيه، وعقار الماى فورتيك بقيمة 1380 جنيها، وأمراض تجلط الدم التي تحتاج إلى عقار الكليكسان بقيمة 113.75 جنيه للعلبة يوميًا بإجمالي مبلغ 1556.25 جنيه شهريا بـ15 علبة.



وأضافت: "إضافة إلى علاج الأمراض النفسية وارتفاع الضغط والقلب والأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء، والتى تحتاج إلى عقار ريفلود 50 وسعره 3200 جنيه، كما تم توفير صنف اكس جيفا فيال بقيمة 3726 جنيها، واكتيميرا بقيمة مبلغ 3639 جنيها، وفوترنت بقيمة 3937 جنيها، وهيوميرا بقيمة 1167 جنيها، وفقا للبيان المعد بمعرفة مسئول الصيدلية".



وتابعت: "وتم أيضا توفير عقار بروجراف 1 مجم لتثبيت المناعة لدى نقل الأعضاء بسعر 2170 جنيها، كما تم توفير عقار النيكسفار لعلاج سرطان الكبد بمبلغ 15 ألفا و873 جنيها، وحقنة الكوزنتكس أمبول بمبلغ 4791 جنيها لمرضى الروماتيزم، وتوفير عقار تايكرب لعلاج سرطان الثدي بمبلغ 4 آلاف و297 جنيها، وعقار زيلودا لعلاج سرطان القولون بمبلغ 2075 جنيها".



واستطردت: "تم صرف تذاكر للمرضى غير القادرين بلغ عددها حتى الآن 12 ألفا و791 تذكرة، بينما عدد الأصناف التي تم صرفها بلغ 938 صنفا بإجمالي مبلغ 96 ألفا و550 جنيها، حيث بلغ إجمالى قيمة التبرعات بالأدوية من شركات الأدوية وعددها 50 شركة ومؤسسات المجتمع المدني وفاعلي الخير حتى الآن مبلغ 304 آلاف و715 جنيها، وصرف بعض الأدوية كدعم للمستشفيات العامة والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بإجمالي مبلغ 50 ألفا و372 جنيها".