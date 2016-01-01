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منوعات

اعتقال داعية الراقصات في تركيا

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:19 م
خلال إحدى برامج الداعية
خلال إحدى برامج الداعية المزعوم
محمد عبدالله
اعتقلت السلطات التركية داعية تليفزيونيا كان يظهر في برامجه يرقص مع نساء يرتدين ملابس مثيرة وفاضحة.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، قالت السلطات إنها اعتقلت الداعية عدنان أوكتار للاشتباه بقيادته لعصابة إجرامية متورطة في جرائم مالية واستغلال جنسي للأطفال.

واعتقلت الشرطة أيضا نحو 235 من أتباعه في خمس محافظات تركية.

وكانت السلطات التركية أوقفت برنامجه التليفزيوني في شهر فبراير الماضي قائلة إنه يعتدي على حقوق النساء.

أعلنت شرطة إسطنبول، أن قسم الجرائم المالية نفذ المداهمات .

وكانت هيئة رقابية على التليفزيون أوقفت في فبراير برنامجا يقدمه الداعية جمع فيه بين الرقص ومناقشة أمور عقائدية، وقالت الهيئة إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وكتب أوكتار في عام 2006 كتابه "أطلس الخلق" تحت اسمه الأدبي هارون يحيى، والذي يقول فيه إن نظرية التطور لداروين هي السبب في الإرهاب العالمي.

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