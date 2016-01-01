استوديو ذات يحتفل بمشاريع تخرج ورشة التمثيل المكثفة

احتفل، أمس، استوديو ذات بتخرج دفعة جديدة من ورشة التمثيل المكثفة التي يقدمها شادي خلف وذلك بعرض مشاريع التخرج من مشاهد ومونولوجات قام بها المتدربين في الورشة.



وحضر العرض المؤلف أحمد مراد والمخرج عصام فايز مؤسس مبادرة حلم النور لدعم المواهب الشابة الجديدة بالإضافة إلى خريجي الورشة وطلاب ستوديو ذات.



وأكد شادي خلف مؤسس ستوديو ذات خلال الحفل أنه فخور بهذه الدفعة من الطلاب بشكل خاص لأنه كما ظهر في مشاريع التخرج أن اغلبهم يتميز بموهبه كبيرة وأيضا الاجتهاد للوصول لنتائج جيدة ويرى أنهم سيكونوا نجوما في يوما من الأيام.



يذكر أن ستوديو ذات قد مد قبول طلبات الالتحاق بورشة التمثيل المكثفة الجديدة حتى غدا الخميس 12 يوليو ليعطي فرصة أكبر للراغبين في المشاركة والتفاصيل على صفحة Studio ZAT على الفيسبوك، وأيضا يقدم ستوديو ذات خلال شهر يوليو عدد من الورش المتنوعة، ورشة كتابة السيناريويوم 21 يوليو مع وسام سليمان، ورشة التمثيل للأطفال يوم 27 يوليو مع أيه الأبنودي، ورشة الرقص المعاصر يوم 28 يوليو مع جورجيا موفا، ورشة صناعة السينما وكيفية الحصول على منح انتاجية يوم 29 يوليو مع هاله جلال.



ذات هو استوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضًا ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص لديه