وزيرة التخطيط تمثل مصر في منتدى التنمية بالأمم المتحدة

بدأت أمس الأول فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 يوليو إلى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.



وتمثل مصر في المنتدى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك لتقديم تقرير طوعي حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فضلًا عن تناول التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تبلغ 17 هدف و169 غاية لقياس ومتابعة تلك الأهداف حيث يشارك الوفد المصري حاليًا بالجلسات التحضيرية للمنتدى، ومن المقرر أن تتجه هالة السعيد الي نيويورك الأحد القادم بصفتها ممثلة عن مصر ورئيسة الوفد المصري.



ويركز المنتدى في دورته الحالية على مناقشة خمسة أهداف أساسية من جملة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهي الهدف السادس والمعني بتوفير مياه نقية وصحية، والهدف السابع والمعني بضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة، والهدف الحادي عشر والذي يختص بضمان توفير مجتمعات ومدن اّمنة ومستدامة، والثاني عشر المعني بضمان توفير الاستدامة لأنماط الاستهلاك والإنتاج إلى جانب الأهداف الخامس عشر والمختص بالحياة على الأرض من حيث حماية واستعادة وتشجيع الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية ، وإدارة الغابات على نحو مستدام ، ومكافحة التصحر فضلًا عن التركيز على الهدف السابع عشر والأخير من حيث الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والذي يتم مراجعته كل عام في المنتدي ذاته حيث يركز على المشاركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



ومن المتوقع أن تقوم حوالى 47 دولة باستعراض الخطط الطوعية الوطنية خلال الجلسات الوزارية لمنتدى هذا العام.



والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.



ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.