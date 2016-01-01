سيد رجب: نسر الصعيد كان متميزا في رمضان

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بردود الفعل على دوره في مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، قائلا إن العمل كان متميزا في رمضان .



وأضاف رجب، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه اختار الظهور في دور هتلر الرجل الشرير لأن فيه واقعية وينسجم مع طريقة اختياره للأدوار في ألا تكون عشوائية.



وأوضح أنه قام بتغيير جلده الفني في الدراما التلفزيونية من خلال شخصية هتلر، لافتا إلى أن المسلسل مكتمل العناصر الفنية وجميع الممثلين ظهروا فيه بشكل مميز .



وأكد أنه يحاول دائما التنويع في أدواره، سواء كانت كوميدية أو اجتماعية أو درامية، ويحاول أيضًا أن يثبت نفسه في كل دور يقدمه، حتى ولو كان دورا صغيرا، لكن شرط أن يكون مؤثرا في أحداث العمل.