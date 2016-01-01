ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سيد رجب: نسر الصعيد كان متميزا في رمضان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:15 م
صدى البلد
أش أ
أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بردود الفعل على دوره في مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، قائلا إن العمل كان متميزا في رمضان .

وأضاف رجب، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه اختار الظهور في دور هتلر الرجل الشرير لأن فيه واقعية وينسجم مع طريقة اختياره للأدوار في ألا تكون عشوائية.

وأوضح أنه قام بتغيير جلده الفني في الدراما التلفزيونية من خلال شخصية هتلر، لافتا إلى أن المسلسل مكتمل العناصر الفنية وجميع الممثلين ظهروا فيه بشكل مميز .

وأكد أنه يحاول دائما التنويع في أدواره، سواء كانت كوميدية أو اجتماعية أو درامية، ويحاول أيضًا أن يثبت نفسه في كل دور يقدمه، حتى ولو كان دورا صغيرا، لكن شرط أن يكون مؤثرا في أحداث العمل.

ترشيحاتنا

cristiano ronaldo.. مواقف إنسانية في حياة بطل يوفنتوس الجديد

برشلونة يستعد لتقديم آرثر بدون حضور جماهيري

إسماعيل يوسف يحيي ذكرى رحيل شقيقه بأبيات مؤثرة

تفاصيل ضياع صفقة أيوب الكعبي من الزمالك

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

شوبير: رونالدو وريال مدريد قصة نجاح عظيمة

حكم إعطاء زكاة المال لشقيقتك التي يعجز زوجها عن النفقة

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي للعدسات الملونة والمكياج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟