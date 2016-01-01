ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:32 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة - كريم ناصر
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة بدأت في تحويل المرافق للبدء في عمل القطار الطائر، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب استلمت مواقع العمل بالفعل لعمل المشروع.

وكشف عرفات، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمصنع سيماف بحلوان، عن أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الطائر ليصل العاصمة في غضون 30 شهرا على أقصى تقدير.

وبدأ الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم الأربعاء، جولة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار بحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة النقل فى مجالات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور
وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور

ترشيحاتنا

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو

الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو

سيف زاهر يكشف آخر كواليس التعاقد مع مدرب منتخب مصر الجديد

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

بدون أدوية.. نوع من الأعشاب يحارب الكوليسترول بسرعة فائقة

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

شينا فورتون الصيني يخطف صفقة الزمالك والأهلي برقم خيالي

تحيا مصر: 200 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجا و30 مليونا للغارمات

حجازي متقال بدون جلباب في مارينا

جثمان بطل كمال الأجسام السوداني يغادر قطر متجها إلى بلاده

هيكل: لا يوجد ما يمنع هدم سينما فاتن حمامة مادامت ليست أثرية

بنزيمة يوجه رسالة وداع مؤثرة لـ رونالدو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟