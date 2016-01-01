وزير النقل: القطار الطائر سيدخل الخدمة في غضون 30 شهرا.. صور

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة بدأت في تحويل المرافق للبدء في عمل القطار الطائر، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب استلمت مواقع العمل بالفعل لعمل المشروع.



وكشف عرفات، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمصنع سيماف بحلوان، عن أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الطائر ليصل العاصمة في غضون 30 شهرا على أقصى تقدير.



وبدأ الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم الأربعاء، جولة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار بحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة النقل فى مجالات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.



