تذاكر مجانية وتخفيضات في عروض الصوت والضوء

تستمر شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية فى منح خصومات للمجموعات على تذاكر عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بالاضافة إلى باقى المناطق لعروض الصوت والضوء ( الكرنك- فيلة – ابو سمبل- ادفو ) وذلك حتى نهاية عام 2018.



وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء إننا حريصون على منح التخفيضات بصفة مستمرة وتعميمها فى كل مناطق عروض الصوت والضوء وذلك تشجيعا للأفراد وللشركات السياحية والمرشدين وللمجموعات الزائرة وذلك للعمل على نشر الوعى الثقافى والاثرى للجميع.



وأضاف سعد أن الشركة قررت الاستمرار فى استضافة المرشدين السياحين لحضور عرض الصوت والضوء مجانا مع منح الفرد المرافق له خصم 50% وذلك بموجب الكارنية السارى وكذلك السماح لمرافقى المجموعات السياحية حضور العروض مجانا مع المجموعات.



واستطرد أن الشركة تدعو كل مصرى واجنبى لحضور عرض الصوت والضوء مجانا يوم ميلاده بكل مناطق الصوت والضوء وتنفرد منطقة الهرم بتنظيم احتفالية خاصة لكل محتفل والتى تستعد له خلال الايام المقبلة ليس هذا فقط بل تستمر التذاكر العائلية للأسر المصرية والعربية لخمس افراد بـ200 جنيها بدلا من 250 جنيها وأربع افراد بـ180 جنيها بدلا من 200 جنيه.