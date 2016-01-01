تحيا مصر: 200 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجا و30 مليونا للغارمات

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين صندوق تحيا مصر والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، وإبراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، و تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، وريهام أبو اسماعيل، مقرر مجلس أمناء صندوق تحيا مصر.



وقدمت اللجنة، الشكر والتقدير للمصريين على تبرعاتهم المتواصلة لصالح صندوق تحيا مصر خاصة خلال شهر رمضان المبارك، والتبرعات التى جاءت من خلال التواصل مع خدمة العملاء والموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.



وناقشت اللجنة، عددا من مشروعات الصندوق المزمع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، ومنها دار الفتيات بالعجوزة، ضمن مشروع حماية الأطفال بلا مأوى.



كما تطرق الاجتماع، إلى مشروع مكافحة وعلاج فيروس سى، حيث تم إجراء مسح نحو 373.450 ألف شخص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول إبريل وحتى 30 يونيو 2018، وفى هذا الإطار، وجهت د.سحر نصر، بضرورة دعم الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة واستكمال برنامج القضاء على فيروس 2020 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكر تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على فك كرب الغارمين والغارمات بالسجون، تم تخصيص 30 مليون جنيه من الصندوق ، لفك كرب 960 غارما وغارمة، بعد دراسة حالتهم.



وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 121 عقارا من إجمالى 123 عقارا ضمن مشروع تطوير منطقة العسال بحي شبرا بإجمالي 875 وحدة سكنية، لخدمة 3874 مستفيدا، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية الشهر الجارى، وبالنسبة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة 100% وتم الانتهاء من تنفيذ 7264 منزلا فى 232 قرية أكثر احتياجا فى15 محافظة بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه.



وذكر أنه تم توزيع 66 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن، وسيتم توزيع 111 سيارة نقل عادى و4 سيارات نقل مبرد خلال الفترة المقبلة، كما تم صرف مبلغ 113 مليون جنيه من إجمالى 250 مليون جنيه فى مشروع المرأة المعيلة لعدد 7386 مستفيدة.



وعرض ابراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تطورات مشروع وحدات الطعام المتنقلة، والذى سيتم تنفيذه من خلال شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار فى 120 منطقة على مستوى أنحاء الجمهورية.