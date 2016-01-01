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بدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:32 م
صدى البلد
شيماء مجدى
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأربعاء، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة بنى سويف: 46 سيدة ببنى سويف على صنع وجبات غذائية من فول الصويا

محافظة سوهاج: رفع 17 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة فى حملات مكبرة بسوهاج

محافظة السويس: بدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة فى السويس 16 يوليو الجاري

محافظة المنوفية: المنوفية تشارك فى معرض ديارنا للأسر المنتجة بالإسكندرية 18 يوليو الجاري

محافظة المنيا: 1350 مشاركا فى المرحلة الأولى لاكتشاف الموهوبين بالمنيا

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