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برلمان

برلماني: واقعة جثث أطفال المريوطية أصابت المواطنين بالهلع

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:36 م
واقعة جثث أطفال المريوطية
واقعة جثث أطفال المريوطية
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تقدم النائب محمد العقاد ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن واقعة العثور على جثث ثلاث أطفال بمنطقة المريوطية مذبوحين وفى حالة تعفن شديدة.

وطالب العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، الأربعاء، الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام، خاصة بعد حالة الهلع والخوف الشديد التى تسببت فيها الواقعة للأهالى بالمنطقة، خاصة أن هناك من لوح بأن هذه بغرض سرقة الأعضاء وهذا ما تم نفيه، ولهذا لابد من كشف نتائج التحقيقات للرأى العام للوقوف على أسباب هذه الواقعة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام جميع المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، وكذلك على أول الشوارع وفى الميادين العامة لكشف غموض مثل هذه الوقائع.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها آثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.

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