جثمان بطل كمال الأجسام السوداني يغادر قطر متجها إلى بلاده

أكد موقع "كوش نيوز" السوداني أن المستشار الإعلامي بسفارة السودان بالدوحة سيف الدين البشير، قال إن "جثمان الفقيد بطل كمال الأجسام محمد عبد اللطيف، يصل البلاد اليوم، الأربعاء، وسيدفن بمقابر الصحافة، في وقت أكدت فيه سفارة السودان بالدوحة أنها ستتابع القضية مع الجهات العدلية القطرية".



وأضاف سيف الدين لدى حديثه لبرنامج "كالآتي" بقناة النيل الأزرق" مساء أمس، أن "والدي الفقيد وصلا أمس إلى الدوحة وسيرافقان الجثمان إلى البلاد"، مشيرًا إلى أن "البعثة وجهت رسالة إلى وزارة الخارجية بشأن القضية التي أكد أنها جنائية"، مشيرًا إلى أن سفير السودان بالدوحة فتح الرحمن علي، التقى بمسئولين رفيعين بوزارة الداخلية وتلقى تنويرًا حول سير القضية.



وأشار إلى أن الجالية السودانية بالدوحة أدت أمس الصلاة على جثمان الفقيد بحضور والديه بحسب صحيفة السوداني، كما أقام القطريون عزاء على الفقيد بنادي السد.