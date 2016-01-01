سعر الدولار في البنوك.. اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، الأربعاء، ارتفاعا طفيفا، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار 17.84 جنيه للشراء و 18.74 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار في بنوك "البركة، بلوم مصر، المصري لتنمية الصادرات، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، المصرف المتحد، الشركة المصرفية العربية الدولية" 17.85 جنيه للشراء 18.95 جنيه للبيع.



وبلغ في بنوك :"الأهلي اليوناني بمصر، أبو ظبي الاسلامي، الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي، والقاهرة" 17.84 جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والاسكان 17.83 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنوك:" الأهلي المصري، مصر، الزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع .

