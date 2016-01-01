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فن

عرض 3000 ليلة ومسافر: حلب - إسطنبول فى مهرجان منارات بتونس

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:00 م
صدى البلد
محمد نبيل
تشارك MAD Solutions بـ 6 أفلام من توزيعها في الدورة الأولى من مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس، والذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي وتستمر حتى الأحد 15 من نفس الشهر.

ومن الأفلام المشاركة "3000 ليلة" لـمي المصري، و"مصطفى زاد" لـنضال شطا، و"A CIAMBRA" لجوناس كاربينيانو، و"الجايدة" لسلمى بكار، و"الدواحة" لرجاء عمّاري، و"مسافر: حلب - إسطنبول" لأنداش هازيندار أوغلو، والذي يشهد عرضه الأول في العالم العربي بحضور بطلته النجمة صبا مبارك.

وينظم المهرجان المركز الوطني للسينما والصورة، بالتعاون مع المركز الوطني للسينما الفرنسي والمعهد الفرنسي بتونس وبنك تونس العربي، ويهدف إلى منح الجمهور التونسي فرصة اكتشاف سينمات دول البحر المتوسط، ويضم المهرجان عددًا من الأقسام ويضم 52 فيلمًا من 12 بلدًا.

جدير بالذكر، أن "3000 ليلة" هو فيلم فلسطيني - أردني للمخرجة مي المصري، فاز بـ 18 جائزة دولية ضمن فعاليات مهرجانات دولية، ويمثل فلسطين ضمن جوائز جولدن غلوب، ويروي الفيلم قصة مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في سجن إسرائيلي، فتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل، ويشارك في بطولة الفيلم ميساء عبد الهادي، ونادرة عمران، ورائدة أدون، وركين سعد، وعبير حداد، وأناهيد فياض، وهيفاء الأغا، وختام إدلبي وهانا شمعون.

أما "مسافر: حلب - إسطنبول" من تأليف وإخراج التركية أنداش هازيندار أوغلو، وتقوم ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا، فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الأولى، وهو إنتاج مشترك بين الشركات التركية Andac Film Productions ،Istanbul Digital وIstanbul Film Productions، مع شركة Pan East Media من الأردن، وقد حصل مشروع الفيلم على دعم مادي من وزارة الثقافة والسياحة التركية، وتوزعه شركة MAD Solutions في العالم العربي.

ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهما من الحرب في سوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.

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