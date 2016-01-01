حريق يتسبب في إلغاء حفل برونو مارس باسكتلندا

اضطر النجم العالي برونو مارس ، لإخلاء المسرح الخاص بحفلاته في منطقة Glasgow Green باسكتلندا ، أمس الثلاثاء بسبب اشعال النيران في الكواليس الخلفية للمسرح.



وقال شاهد عيان بحسب ما جاء في موقع ET الأجنبي إن برونو مارس أوقف الغناء في منتصف الحفل بشكل مفاجيء واعتذر لجمهوره و أخبرهم بضرورة مغادرة المسرح.



وأضاف شاهد العيان : كان هناك الضوء الأحمر الخاص لمبة بيان لإنذار الحريق ، و سرعان ما تم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.



ويواصل النجم الامريكي تقديم عدد من الحفلات بالمدن الاوروبية ضمن جولته 24 k magic.