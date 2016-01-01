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ثقافة

التوافق العقلي بين الرجل والمرأة أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:00 م
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان التوافق العقلي والنفسي بين الرجل والمرأة تأليف مني الناغي.

والكتاب يعبر عن الحياة النفسية لدى إلانسان وهي حافلة بالمشكلات والتحديات في كل يوم من عمره، فلم نعد نستطيع التفكير إلا في تلك المشكلات التي تواجهنا في الحياة فنحن نتعرض للكثير من الظروف والأحداث الحياتية التي تؤثر على طاقاتنا الذهنية والصحية والنفسية فكيف نذلل تلك التحديات والصعوبات التي تواجهنا في هذه الحياة وفي كل مجالاتها سواء الشخصية أم العمليه أم المجتمعية أم الزوجية لنتغلب عليها بشخصية قوية وبعزيمة صلبة نستطيع مواجهة تحديات الحياة عندما يعرف كل انسان حدوده الفكرية وطبيعته الإنسانية ونوعية دوره في الحياة فالطبيعة لا تمنحنا المعرفة ولكن نحن من نكتسبها من خلال تخطينا لتحدياتها وصعوباتها فعندما يدرك إلانسان ذاته فإنه يكتشف العالم كله.

والكتاب مكون من جزأين ينقسم كل منهما إلى عدة فصول تتحدث عن الشخصية إلانسانية والنظريات النفسية في الشخصية ومراحل نموها الصحية النفسية وعلامات النفسية والشخصيات وأنواعها والطبيعة النفسية لكل من الرجل والمرأة، وغيرها.

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