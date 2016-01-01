مساعد وزير الداخلية: نسعى لتقويض قدرات تجار المخدرات

انطلقت فعاليات مؤتمر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ظهر اليوم الأربعاء، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017 / 2018.



ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية للمخدرات.



وأكد اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية ، أن الوزارة تعمل على تعديل قانون مكافحة المخدرات وتفعيل قانون غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لتقويض قدرات العناصر الإجرامية ومنع الاستمرار في ارتكاب الجريمة من الجلب والترويج .



وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش فعاليات المؤتمر، أن المحاور تضم ؛ محور تنفيذى وقضائي، وتشريعى.