اتحاد الكرة يلقي بمسئولية تنظيم المباراة للفريق صاحب الأرض

أعلن مصطفى عزام، المدير التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، الاتفاق على تحمل النادى صاحب الأرض مسئولية تنظيم المباراة ودخول الجماهير المقرر حضورها مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد.



كما أعلن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية عن انطلاق فعاليات الدورى الممتاز يوم 1 أغسطس المقبل.



وقال عزام على هامش مؤتمر البحث عن الحل الامثل لإعادة الجمهور إلى المدرجات أنه جرى الاتفاق على حضور 15 من سعة اى استاد لقاءات الدورى الممتاز في الموسم الجديد على أن تكون من أصحاب الأرض شريطة موافقة الجهات الأمنية.



ولفت إلى أن التجربة الروسية فى حضور جماهير المونديال ناجحة بكل المقاييس فى تمكين دخول وخروج المشجعين الى ملاعب كأس العالم.