ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

اتحاد الكرة يلقي بمسئولية تنظيم المباراة للفريق صاحب الأرض

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:59 م
صدى البلد
يسري غازي
أعلن مصطفى عزام، المدير التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، الاتفاق على تحمل النادى صاحب الأرض مسئولية تنظيم المباراة ودخول الجماهير المقرر حضورها مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

كما أعلن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية عن انطلاق فعاليات الدورى الممتاز يوم 1 أغسطس المقبل.

وقال عزام على هامش مؤتمر البحث عن الحل الامثل لإعادة الجمهور إلى المدرجات أنه جرى الاتفاق على حضور 15 من سعة اى استاد لقاءات الدورى الممتاز في الموسم الجديد على أن تكون من أصحاب الأرض شريطة موافقة الجهات الأمنية.

ولفت إلى أن التجربة الروسية فى حضور جماهير المونديال ناجحة بكل المقاييس فى تمكين دخول وخروج المشجعين الى ملاعب كأس العالم.

ترشيحاتنا

قرار عاجل من حفتر بشأن تصدير النفط الليبي

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

سيف زاهر يكشف آخر كواليس التعاقد مع مدرب منتخب مصر الجديد

محامي تركي آل شيخ: لم نطلب من إدارة الأهلي رد التبرعات

جنرال أمريكي يحذر من ظهور تنظيم أكثر خطورة من داعش

الداخلية: الإفراج عن ٧١١ سجينا بمناسبة عيد الفطر

القبض على الداعية التركي عدنان أوكتار.. صور

وزير الزراعة: سعر الأرز سيصل لـ 6 جنيهات فى سبتمبر.. فيديو

ياسمينا العلواني في جلسة تصوير جديدة بـ الكاجوال.. صور

cristiano ronaldo.. مواقف إنسانية في حياة بطل يوفنتوس الجديد

برشلونة يستعد لتقديم آرثر بدون حضور جماهيري

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب الأنيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب الأنيقة

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟