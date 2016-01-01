الشامي: إقامة ورشة عمل خاصة بتراخيص الأندية

أكد المهندس محمود الشامى رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه سوف يتم عمل ورشة خاصة بتراخيص الأندية المحترفة يوم السبت المقبل، فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.



وأعلن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية عن انطلاق فعاليات الدورى الممتاز يوم 1 اغسطس المقبل.



وقال الشامى على هامش مؤتمر البحث عن الحل الامثل لإعادة الجمهور إلى المدرجات أنه جرى الاتفاق على عمل ورشة خاصة بتراخيص الأندية وحث مسؤوليها على الانتهاء منها كى يتسنى ارسال ملف بأسماء الأندية التى انتهت منها إلى الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف.