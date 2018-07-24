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أخبار البلد

الشخصية الكاريزمية دورة تدريبية بجامعة حلوان.. 24 يوليو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:10 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان الدوره التدريبيه بعنوان (الشخصيه الكاريزميه)، ذلك تحت رعايه الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعه حلوان،، ورياده الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي الدورة في إطار خطة وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بتطوير وتنمية المهارات والقدرات، والعمل على تطوير الذات لدى الطلبة والطالبات فى الجامعة من أجل إعدادهم وبناء الشخصيه لمواجهه سوق العمل، وذلك من ـجل تكوين لبنة تثري المجتمع ومكتسب نفتخر به تحقيقًا لأهداف التنمية البشرية ورؤى القياده السياسيه وتنمية القدرات والمهارات والخبرات.

وتهدف الدوره التدريبيه الي تطوير الأفكار وتنميه المهارات من خلال التنمية البشرية، واكتشاف ودعم القدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظريه وعمليه وورش عمل،  مساعده الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، التدريب والتطوير لرفع مستوى اداء الطلاب وتنميه المهارات، تحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهه سوق العمل.

كما تشمل الدورة شرح مفهوم الكاريزما- خصائص الشخصية الكاريزمية- الكاريزما اجتماعيا ونفسيا وتأثيرها فى الآخرين- كيف اكون شخصيه كاريزميا- الكاريزما ولغه الجسد - الكاريزما والثقه بالنفس- الكاريزما والقيادة- الكاريزما الاعلامية - أسرار الكاريزما الإعلامية - كاريزما النجم والزعيم والمدير- حرية الإعلام بين كاريزما الإعلامى وسحر التقنيات.

وتبدأ فعاليات الدوره التدريبيه من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 حتى الخميس الموافق 26/7/2018 من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 2 مساءا، ذلك فى قاعه الاجتماعات بالدور الرابع بالمبنى الادارى بالجامعة.

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