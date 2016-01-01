قطر تخطط لشراء طائرات يورو تايفون واقتراض 4 مليارات دولار

ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي اليوم الأربعاء إن قطر تستعد لإقتراض 4 مليارات دولار لإتمام صفقات دفاعية أهمها شراء طائرات "يوروتايفون" المقاتلة.



وقال الموقع الأمريكي ان قطر تخطط لإقناع بنوك إيطالية وفرنسية وبريطانية لإتمام القرض وعقد الصفقات الدفاعية.



وأوضح "بلومبرج" أن الحكومة القطرية تسعي لإتمام تلك العملية خلال شهر موضحة إن مقاتلات اليوروتايفون ستعزز جهود قطر الإستراتيجية.



وحاول وزير الخارجية القطري أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تسويق قطر كوسيط موثوق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، كما اجتمع بأعضاء من الكونجرس الأمريكي، وطرح الموقف القطري، ووقع وزير الخارجية القطري عدة عقود مع عدة شركات ضغط؛ من أجل التسويق لدولة قطر كدولة محاربة للإرهاب.