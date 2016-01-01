ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تباين أسعار الأسمنت خلال تعاملات سوق البناء اليوم

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:00 م
صدى البلد
آية الجارحي
تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات سوق البناء، اليوم الأربعاء، فسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ833 جنيها للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 895 جنيها للطن.

ووصل سعر أسمنت سيناء 825 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 830 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 823 جنيها للطن، و"السويدي" بـ848 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت القومية «التوفير» 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف يحيي ذكرى رحيل شقيقه بأبيات مؤثرة

الصحافة الإيطالية تحتفل بانضمام Cristiano Ronaldo ليوفنتوس

بنزيمة يوجه رسالة وداع مؤثرة لـ رونالدو

مصدر أمني: 3 خيوط تساعد فى كشف غموض واقعة أطفال المريوطية

للمرة الـ 11.. التحقيق مع نتنياهو بشبهات فساد

جثمان بطل كمال الأجسام السوداني يغادر قطر متجها إلى بلاده

ياسمينا العلواني في جلسة تصوير جديدة بـ الكاجوال.. صور

شاهد..6 شائعات تنفيها الحكومة

شينا فورتون الصيني يخطف صفقة الزمالك والأهلي برقم خيالي

نادية الجندى ولبلبة بإطلالة شبابية فى الساحل الشمالى.. صور

حجازي متقال بدون جلباب في مارينا

حكم إعطاء زكاة المال لشقيقتك التي يعجز زوجها عن النفقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب الأنيقة

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟