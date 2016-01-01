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ثقافة

ختام فعاليات معرض الكتاب بأشمون

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:11 م
صدى البلد
طارق موسى
يختتم اليوم معرض الكتاب بمركز شباب أشمون الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على .

وقد حرصت الهيئة على مشاركة قطاعات وزارة الثقافة حيث شارك بالمعرض صندوق التنمية الثقافية، ودار الكتب، كما يشاركان أيضًا بمعرض الكتاب الذى تقيمه هيئة الكتاب بنادى القناطر الخيرية الذى افتتح فى 7 يوليو ويستمر حتى 18 يوليو الجارى.

وتأتى المعارض فى إطار خطة هيئة الكتاب فى نشر الثقافة وإقامة المعارض خلال فترة الصيف بمختلف مراكز الشباب والنوادي بجميع المحافظات لإتاحة الكتاب بسعر مناسب لجميع أفراد المجتمع.

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