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كأس العالم

خالد مرتجي يكشف خطة الأهلي لعودة الجماهير للمدرجات

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:02 م
صدى البلد
يسري غازي
أكد المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن مجلس الإدارة سيقوم بعمل كارت أهلاوى خاص بحضور المشجعين للمباريات والتدريبات والاحتفالات.

قال مرتجى على هامش ورشة العمل التى تنظمها رابطة الأندية المحترفة الخاصة بتراخيص الأندية المحترفة فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة أن القلعة الحمراء قامت باستقدام رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية عام 2007 من أجل الاستفادة من خبراتها.

وطالب مرتجى رابطة الأندية المحترفة بضرورة تفعيل دورها فى الموسم الجديد كى يتسنى خروج المسابقة بشكل احترافى.

وأعلن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية عن انطلاق فعاليات الدورى الممتاز يوم 1 أغسطس المقبل.

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